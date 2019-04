Dois jogos perdidos numa melhor de cinco, sendo um deles em casa, compõem um cenário preocupante para o Sada Cruzeiro nas semifinais da Superliga Masculina de Vôlei.

Superado por 3 a 2 (25/15, 19/25, 16/25, 29/27 e 15/12) pelo EMS Funvic Taubaté no interior paulista, o hexacampeão da competição não tem alternativa: precisa vencer o terceiro confronto, sábado, às 21h30, no Riachão, em Contagem, para manter vivo o sonho de mais uma decisão.

Se a situação é complicada, torcida, jogadores e comissão técnica têm um precedente recente que justifica a confiança numa virada histórica. Foi justamente diante desse mesmo Taubaté, na temporada 2017/2018, que a Raposa, depois de ter 2 a 0 contra, venceu os três jogos restantes para decidir com o Sesi-SP e levantar seu sexto troféu da competição, no Mineirinho.

“No ano passado saímos de um resultado negativo de 2 a 0 também. Então podemos reverter. Agora é chegar em casa, com a força da nossa torcida, jogar bem e buscar o resultado positivo. Nossa equipe passou por uma reformulação nesta temporada, mas nosso grupo cresceu muito e está pronto pra enfrentar este tipo de desafio também. É o momento de fazer, não podemos pensar em mais nada. No sábado à noite nós temos que ganhar e começar a virar este resultado. Vamos com força máxima”, afirmou o capitão Filipe que, como o líbero Serginho; o oposto Evandro, o central Isac, o ponteiro Rodriguinho e o levantador Cachopa (então reserva), foi protagonista de uma recuperação impressionante.

Na terça-feira, a equipe de Marcelo Méndez conseguiu reduzir o número de erros e aumentar a eficiência no saque, sem, no entanto, conseguir fazer o passe chegar na condição ideal de Cachopa. Mérito, também, do serviço do time comandado por Renan dal Zotto, que acabou levando a melhor sem depender do oposto – foram nove pontos da dupla Leandro Vissotto/Abouba, ante os 19 de Evandro, mais uma vez o principal pontuador. Quem acabou fazendo a diferença foram os centrais Otávio, ex-Minas, e Lucão, com 25 pontos.