Se na última quarta-feira, no Mineirão, Abel Braga conheceu sua primeira vitória no comando do Cruzeiro – 1 a 0 sobre o São Paulo –, neste sábado (19), às 19h, diante do Corinthians, na Arena Corinthians, o treinador vai em busca de algo que ele e os outros três técnicos que a Raposa teve no Brasileirão conseguiram: ganhar fora de casa pelo Campeonato Brasileiro.

Até agora, falharam na tentativa Mano Menezes, Rogério Ceni, o próprio Abel e até mesmo o interino Ricardo Resende, que esteve à frente da equipe azul e branca uma vez, como visitante, no empate em 2 a 2 com o Avaí, na Ressacada. Naquela ocasião, os mineiros alcançaram a igualdade na bacia das almas, com gol de Sassá.

Desses, Mano foi o treinador que mais acumulou tentativas de vencer algum adversário longe dos domínios da Raposa, mas fracassou nessa missão em todas as ocasiões. Com ele, o time perdeu para Flamengo (3 a 1), Internacional (3 a 1), Fluminense (4 a 1), Fortaleza (2 a 1) e Atlético (2 a 0), além de ficar no 0 a 0 com o Bahia e no 1 a 1 com o São Paulo.

Já Rogério Ceni, substituto do gaúcho, esteve perto de conseguir esse “feito” pelo Cruzeiro. Em seu primeiro desafio fora de casa, a equipe estrelada vencia o CSA por 1 a 0 até o último minuto, quando Apodi deu fim ao sonho dos celestes: 1 a 1. Depois disso, na condição de “forasteiro”, o treinador viu a Raposa cair perante o Palmeiras (1 a 0) e empatar com o Ceará (0 a 0).

Já Abel fez duas partidas como visitante: revés para o Goiás (1 a 0) e empate com a Chapecoense (1 a 1). Neste último confronto, assim como ocorreu ante o CSA, o time celeste vencia até o apagar das luzes, quando sofreu o tento da igualdade.

Um dos motivos para a Raposa figurar na zona de rebaixamento, em 18º lugar, é exatamente o fato de ser única equipe que não venceu como visitante neste Brasileiro. Contra o Corinthians, uma nova chance de obter um triunfo e, como consequência, dormir fora do Z-4.

CORINTHIANS X CRUZEIRO

Motivo: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Corinthians, em Itaquera (SP)

Dia: 19/10/19 (sábado)

Horário: 19h

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, todos do Rio de Janeiro

VAR: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Transmissão: Premiere

CORINTHIANS

Walter, Fagner, Bruno Méndez, Marllon e Carlos Augusto; Ralf, Sornoza, Pedrinho, Mateus Vital e Janderson; Gustagol

Técnico: Fábio Carille

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Ederson, Robinho e Thiago Neves; Marquinhos Gabriel e Fred

Técnico: Abel Braga