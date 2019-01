O aniversário de 98 anos do Cruzeiro foi comemorado nesta quarta-feira (2) com a tradicional Missa em Ação de Graças no Ginásio do Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Com a presença de centenas de torcedores, o padre Gilson celebrou à missa, que contou com a participação do Coral Franpax. Mas o detalhe que chamou bastante atenção foram as ausências do presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e de membros da cúpula do departamento de futebol. O diretor-geral do clube, Sérgio Nonato, o vice-presidente de futebol Itair Machado e o diretor Marcelo Djian também não compareceram.

Apesar das ausências, outros componentes da cúpula estrelada estiveram no Barro Preto representando a atual diretoria. Dentre eles o primeiro vice-presidente, Hermínio Lemos, e o segundo vice-presidente, Ronaldo Granata.

O gerente de relacionamento com o torcedor, Leandro Freitas, também marcou presença.

Em mensagem divulgada em um telão de LED, o presidente Wagner Pires desejou um feliz ano novo aos cruzeirenses.