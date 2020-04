Um sonho antigo de alguns atleticanos pode se transformar em realidade em breve. Acostumados a publicar mockups (representações) de camisas do clube nas redes, designers e "torcedores comuns" que têm o Galo como clube do coração devem ser acionados para que a Le Coq utilize um modelo na próxima linha.

Nesta quinta-feira (16), o clube postou em suas contas oficiais: "As camisas do #Galo já são lindas por natureza. Já pensou uma que fosse desenhada pela Massa? Vem novidade aí, em breve!".

Em poucos minutos, vários comentários mostraram a satisfação da Massa com a possibilidade de ter o manto desenhado por "artistas das arquibancadas". Criar grande expectativa nos alvinegros é a intenção do clube. Ainda sem revelar detalhes da ação, o Atlético espera que seja uma novidade que mexa com a cabeça, o coração e, principalmente, com a critividade de seus torcedores.