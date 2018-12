O meio-campista croata Luka Modric foi eleito nesta quinta-feira (27) o atleta do ano dos Bálcãs. O jogador do Real Madrid, que ajudou o time espanhol a faturar o Mundial de Clubes da Fifa no sábado (22), superou dois tenistas para levar o prêmio, o sérvio Novak Djokovic e a romena Simona Halep, ambos líderes dos seus rankings.



Modric chegou a mais um prêmio individual em razão das boas apresentações tanto pelo Real quanto pela seleção da Croácia, vice-campeã mundial na Copa da Rússia. No Mundial, ele foi eleito o melhor jogador da competição. Em setembro, o meia ganhou o prêmio de melhor do mundo, concedido pela Fifa. E, neste mês, repetiu a dose ao faturar a Bola de Ouro, da revista France Football.



A principal conquista coletiva do croata na temporada foi a Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid pela terceira vez consecutiva. No fim de semana, ajudou a equipe espanhola a levantar também o troféu do Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos.



Com tantas conquistas individuais e coletivas, Modric superou Djokovic na disputa pelo prêmio de melhor atleta dos Bálcãs. O tenista sérvio foi campeão de Wimbledon e do US Open, dois dos quatro Grand Slams do circuito, e terminou a temporada como número 1 do mundo.



A terceira posição na disputa ficou com a romena Simona Halep, líder do ranking feminino do tênis. Em 2018, ela faturou seu primeiro título de Grand Slam ao se sagrar campeã de Roland Garros. Foi ainda vice-campeã do Aberto da Austrália.



A premiação é organizada pela Bulgarian News Agency (BTA) e conta com votos das agências de notícias dos outros países dos Bálcãs, região no sudeste da Europa que compreende países como Albânia, Bósnia-Herzegovina, Grécia e Montenegro.

