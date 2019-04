O Cruzeiro está invicto na atual temporada, venceu os últimos nove jogos que disputou, tem 100% de aproveitamento na Copa Libertadores, não sofreu nenhum gol na competição continental e avançou com tranquilidade para a grande final do Campeonato Mineiro. Até o momento, a Raposa entrou em campo 17 vezes, ganhou 13 e empatou quatro. O 18º desafio da Raposa será nessa quarta-feira (10) contra o Huracán, da Argentina. Em em caso de vitória, o clube garante sua vaga nas oitavas de final do torneio sul-americano.

Em 2018, ano que os comandados por Mano Menezes foram campeões estaduais e da Copa do Brasil, o time chegava à 18ª partida bem mais pressionado do que em 2019. O 18° jogo seria justamente o segundo da decisão do Mineiro. Nesse momento do ano, a Raposa não havia vencido na Libertadores, perdendo para o Racing na Argentina por 4 a 2 e apenas empatando com o Vasco no Mineirão. Na primeira partida da final do estadual, a equipe sofreu uma significativa derrota no Independência diante do Atlético por 3 a 1.

A partir da vitória por 2 a 0 contra o maior rival e do título garantido, o ano do Cruzeiro ganhou outro rumo. Logo depois, a equipe goleou a Universidad de Chile por 7 a 0, avançou como primeiro de seu grupo na Libertadores e fechou o ano conquistando a sexta Copa do Brasil do clube.

Apesar de chegar a esse momento da temporada invicto, com saldo positivo de 30 gols, contra os 20 da temporada passada, apresentando um futebol mais convincente e com a classificação para a fase mata-mata da Libertadores bem encaminhada, a Raposa não conta com a vantagem de jogar por dois resultados iguais nas finais do Mineiro, fato que foi determinante no título estadual de 2018.

Hugo Lobão sob supervisão de Alexandre Simões