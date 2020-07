Com a previsão de calendário para a volta das competições em outubro, com o Campeonato Mineiro a partir do dia 1º, e a Superliga tendo a primeira rodada no dia 31, o Montes Claros América Vôlei já se organiza para essas disputas e o primeiro passo neste sentido é a busca de patrocinadores.

Nesta semana, o gestor do time, Andrey Souza, acertou um contrato para a próxima temporada com a Krona Tubos e Conexões, que vai estampar sua marca na camisa do Montes Claros América Vôlei.

Empresa catarinense, que nasceu em Joinville, em 1994, a Krona tem a tradição de apostar no esporte e agora faz uma parceria com a equipe de vôlei do Norte de Minas.

Treinamentos

Na temporada 2020/2021, o Montes Claros será comandado pelo treinador Issanaye Ramires, que trabalhou no Minas e estava no Bahrein.

Ele e Andrey já estão montando o grupo que vai disputar o Campeonato Mineiro e a Superliga e até a semana que vem a base da equipe deve estar contratada.

Até porque, a intenção é iniciar os treinamentos em 5 de agosto. A data depende ainda da liberação pela Secretaria de Saúde de Montes Claros e de alguns protocolos que serão estabelecidos pela CBV em conjunto com a Federação Internacional de Vôlei (FIVB).