O Mineiro Adulto Masculino de Vôlei chega a seu quarto circuito (o terceiro ainda não foi completado), em Montes Claros, com um cenário inesperado.

De volta às disputas agora com as cores do América, o time da cidade é o líder da classificação, com direito a um 3 a 1 sobre o Sada Cruzeiro, que luta pelo decacampeonato.

Até sábado, os donos da casa, os goianos do Anápolis (que disputam a competição como convidados)e o Fiat Minas fazem mais um triangular, com expectativa redobrada para o confronto que fecha a série. Afinal, assim como o Coelho, o MTC também chega a esse circuito invicto.

O técnico americano Henrique Furtado (cedido pelo time celeste, assim como parte do grupo de atletas) espera dificuldades, especialmente diante da equipe da Rua da Bahia.

“Acredito que, a cada rodada, os desafios vão aumentando, os adversários ficando mais fortes. Então, será importante continuarmos crescendo e buscando pontos chaves. Fico feliz por, neste início, estarmos com boas vitórias. Sabemos que é difícil vencer sempre, mas estamos focados em fazer o melhor trabalho e buscar o maior número de vitórias possíveis para representar bem essa marca”, afirmou.

Opinião semelhante à do ponteiro Felipe Rammé, que destacou a tranquilidade do time quando levou o empate do Sada – a equipe estrelada ainda não conta com o técnico Marcelo Méndez, Cachopa, Isac, o argentino Conte e o canadense Perrin, mas tem Otávio, Filipe e Evandro.

“A equipe se mostrou grande, soube realizar o que o Henrique propôs e jogamos de igual para igual. Vacilamos no segundo set, mas conseguimos retomar o nosso padrão de jogo, garantindo o resultado positivo. Isso nos faz crescer para os próximos confrontos. Serão jogos dificílimos, contra times que são capacitados e vão brigar pelo topo da tabela. A expectativa é a melhor possível e espero que possamos fazer mais dois bons jogos. Novamente, contamos com o apoio da nossa torcida, porque isso faz a diferença”, disse.

O Anápolis, que se prepara para a Superliga B, é comandado pelo mineiro Ricardo Picinin (ex-Mackenzie). O time sediou o primeiro circuito e, nele, bateu o Uberlândia Start Gabarito por 3 a 0.