Retomar a história com a camisa do Atlético, que começou em 2011 e que foi interrompida em 2015, ainda passa pela cabeça do meia Guilherme, de 31 anos. Multicampeão com a camisa alvinegra, o jogador, atualmente sem clube, se vê pronto, inclusive, para assinar um contrato por produtividade, caso esteja nos planos de Sampaoli, Mattos e companhia.

Morando em Belo Horizonte com a família, principalmente para ficar perto do sogro, que recentemente fez uma cirurgia para se curar de um câncer, Guilherme deixa clara a intenção de seguir na capital e, morar em outro Estado, para ele, só acontecerá se surgir uma proposta irrecusável. Ele afirma que rechaçou algumas nem tão interessantes, feitas por clubes das Séries A e B.

🐓 "Tenho muito carinho e eu voltaria sim para o @Atletico, principalmente pela torcida que tem", disse Guilherme. Ele ainda afirma que aceitaria um contrato por produtividade.



Durante um bate papo com setoristas do clube, realizado nesta segunda-feira (25), no canal Breno Galante (Youtube), o meia rasgou elogios ao clube e relembrou as principais conquistas; além disso, também abordou assuntos delicados, como a série de lesões e a desconfiança de muitos, por ter sido revelado pelo Cruzeiro, maior rival do Atlético.

Pelo Galo, Guilherme realizou 147 jogos e marcou 27 gols. Ele foi tricampeão mineiro, campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e também da Copa do Brasil.