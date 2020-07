Depois de passar por uma fase terrível e não ter dinheiro para quitar salários com funcionários e jogadores o Cruzeiro passa neste momento por outra realidade. Os pagamentos aos colaboradores estão em dia e os valores de junho foram quitados com antecedência pela atual gestão. Fato comemorado pelo atacante Marcelo Moreno durante a "Live do Presidente", transmitida ao vivo direto da Toca da Raposa II.

“Primeiro quero agradecer a você (Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro) pelo salário em dia. Todo mundo está feliz aqui no Cruzeiro. Dentro de um mês já tivemos uma mudança incrível no Cruzeiro, e isso motiva a nós jogadores e aos funcionários do clube a dar o seu melhor aqui dentro. Não tenho dúvida de que será o início de uma mudança vitoriosa. Tudo que está acontecendo com o Cruzeiro, com a chegada de sua equipe, vai melhorar bastante" agradeceu o boliviano, emendando um elogio.

Recentemente, em entrevista à Rádio Super, Marcelo Moreno citou o desejo de ser presidente do Cruzeiro. "Me identifico muito com o Cruzeiro, mas tenho que estudar muito para chegar neste cargo. Espero que algum dia eu possa ser presidente do Cruzeiro, sim”, disse à época.

O assunto ganhou repercussão e o presidente Sérgio Santos Rodrigues aproveitou, de forma bem humarada, para brincar com o atacante durante a transmissão da "Super Live". E Moreno disse que precisará de ensinamentos caso queira chegar ao cargo maior do clube.

“Você vai ter que me ensinar, né (risos)?! Ainda não tenho experiência no ramo. Preciso jogar, preciso fazer vários cursos como você fez. Se você quiser me dar essas orientações para chegar algum dia a ser presidente do Cruzeiro, com maior orgulho eu vou tentar fazer”, brincou o centroavante, que também ouviu de Rodrigues que faria parte do trabalho de negociações do Cruzeiro.

Apesar de sua forte ligação com o Cruzeiro, Marcelo Moreno teria um longo caminho a percorrer caso queira mesmo, um dia, se tornar presidente do clube.

Seria preciso que ele fizesse parte do Conselho Deliberativo no status de " conselheiro nato" para que ganhasse condição de se candidatar. E nisso, nos moldes atuais, teria que ter essa condição por três mandatos anteriores à candidatura, e ininterruptos.

Para ser um conselheiro nato hoje no Cruzeiro é preciso passar pela categoria de efetivo antes, escolhido pelos membros do próprio Conselho.

Atualmente o Conselho Deliberativo do Cruzeiro se prepara para uma mudança no estatuto do clube, o que deve alterar também o modus operandi de escolhade presidentes e conselheiros da Raposa.

Marcelo Moreno, que tem contrato com o Cruzeiro até 2022, é o segundo estrangeiro com o maior número de gols pelo clube. São 45 tentos assinalados em 98 jogos disputados. O uruguaio Arrascaeta é o primeiro na lista de estrangeiros artilheiros com 50 gols marcados em 188 jogos com a camisa azul.