O cenário era favorável: reencontro com o torcedor, seis jogos seguidos de invencibilidade, estreia do uniforme 3 do centenário e a notícia do pagamento da dívida que poderia gerar o rebaixamento da equipe. Dentro de campo, o Cruzeiro correspondeu, venceu o Confiança por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (20), no Mineirão, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se afastou da zona de rebaixamento.

Entretanto, se engana quem acha que foi fácil para o time estrelado chegar ao triunfo sobre o vice-lanterna da competição. Em um duelo muito disputado, em que a equipe sergipana teve a clara proposta de apenas se defender e apostar em contra-ataques, o gol da vitória veio aos 21 minutos do segundo tempo, com Marcelo Moreno, convertendo pênalti sofrido por Wellington Nem.

Festa da torcida cruzeirense, que voltou a comemorar um gol do time bem de pertinho, depois de mais de um ano e cinco meses, e dos 23 jogadores, trajados de verde, em homenagem às origens do clube como Palestra Itália.

Com o resultado, os comandados do técnico Vanderlei Luxemburgo chegaram aos 24 pontos. A posição na classificação continuou a mesma, a 14ª. Porém, o saldo é positivo para o Cruzeiro, que neste momento abriu cinco pontos de vantagem para o Z-4.

Luxemburgo, inclusive, ainda não sabe o que é perder nesta terceira passagem pelo clube estrelado. Até agora, são três vitória e dois empates. O triunfo desta sexta foi o primeiro de Luxa como mandante.

O Confiança, por sua vez, segue em péssimo momento, com apenas uma vitória nos últimos 14 jogos. O reflexo do baixo aproveitamento está na tabela, com a 19ª posição, resultado de apenas 13 pontos conquistados.

A próxima partida do Cruzeiro será apenas no dia 29 de agosto, um domingo, diante do CRB, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Já o Dragão volta a campo na próxima quinta, para receber o Goiás, ás 17h, na Arena Batistão, em Aracaju.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1

Fábio; Norberto (Claudinho) (Marco Antônio), Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira (Felipe Augusto); Adriano (Flávio), Rômulo e Giovanni; Bruno José, Dudu (Wellington Nem) e Marcelo Moreno

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CONFIANÇA 0

Michael; Marcelinho (Jonathan Bocão), Nirley, Bareiro e João Paulo (Lucas Sampaio); Madison, Serginho e Jhemerson (Álvaro); Robinho, Hernane (Tiago Reis) e Luidy (Ítalo)

Técnico: Zé Carlos Leal (interino)

DATA: 20 de agosto de 2021 (sexta-feira)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Alex dos Santos e Éder Alexandre, todos de Santa Catarina

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

CARTÕES AMARELOS: Madison, Nirley (Confiança)

GOL: Marcelo Moreno aos 21 minutos do segundo tempo