Em meio ao mau momento na temporada, o Cruzeiro pode ganhar três importantes reforços para os próximos jogos. O meia Robinho e os atacantes Marcelo Moreno e Thiago participaram do treinamento da equipe celeste, na Toca da Raposa II, nesta sexta-feira (21), e estão próximos de ficar à disposição do técnico Adilson Batista para os próximos compromissos da Raposa.

Os três fizeram um trabalho juntamente com os atletas que não atuaram na derrota por 2 a 0 para o Tombense, na última quinta, no Almeidão.

Apresentado na última quarta, Moreno aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para ganhar condição de jogo.

Como vinha treinando com o Shijiazhuang Ever Bright, da China, o atacante não deve levar muito tempo para chegar à condição física que o permita a reestrear com a camisa celeste.

Treinamento com bola na Toca da Raposa 2. Participam da atividade Robinho, @Marcelo_Moreno e Thiago. 🔵⚪️🦊

.#BoraReconstruir#NuncaFomosTãoCruzeirenses pic.twitter.com/9fYiUbO796 — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) February 21, 2020

Robinho, por sua vez, está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no dia 5 de dezembro, quando o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 0 para o Grêmio, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campo foi um dos que aceitou a readequação salarial proposta pela atual diretoria do clube estrelado e é visto pela comissão técnica como peça importante para o elenco atual.

Por fim, Thiago está de volta após tratar uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na vitória por 2 a 0 sobre o Boa Esporte, na estreia da Raposa no Campeonato Mineiro.

A vitória sobre o Boa foi o primeiro jogo do atacante pelo time principal do Cruzeiro. O jogador, inclusive, marcou o primeiro gol da equipe celeste na partida.

O próximo desafio do Cruzeiro será no dia 1º março, contra o Uberlândia, às 16h, no Mineirão, pela sétima rodada do Mineiro, em que terá a oportunidade de encerrar a sequência de quatro jogos sem vencer na temporada.