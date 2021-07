Quando o técnico Mozart chegou ao Cruzeiro, Marcelo Moreno estava servindo a seleção boliviana. Ao retornar à Toca II, o atleta sabia que viria receber oportunidades, uma promessa feita pelo treinador. Contra o Coritiba, no primeiro jogo desde seu regresso, o centroavante passou em branco. Mas nesse sábado (10), no empate em 3 a 3 com o Botafogo, entrou em campo na volta do intervalo e anotou dois gols.

O desempenho do avante foi um dos assuntos abordados na entrevista coletiva do comandante. Ele foi indagado se Moreno ganhará uma vaga entre os titulares para o duelo com o Avaí, no próximo sábado (17), às 16h30, no Mineirão.

“Muito cedo para afirmar quem vai iniciar o jogo. Terei a semana para fazer ajustes, otimizar o tempo que não tivemos para escolher a melhor formação para sábado. O Marcelo entrou e fez dois gols. Mas os outros que vinham atuando deram suas contribuições”, comentou Mozart.

No entanto, admitiu que pretende “fazer alguns testes” durante a semana de preparação, o que pode indicar uma mudança no desenho da equipe titular e até no esquema tático.

“Vou poder experimentar e consolidar um sistema de jogo. E a partir daí, caminharmos. É cedo afirmar quem vai iniciar a partida, mas esta semana vai me dar as respostas que estou buscando”, disse.