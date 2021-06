Na batalha contra um câncer desde 2018, o torcedor Felipe Silveira foi o grande homenageado do duelo entre Atlético e Remo, nesta quinta-feira (10), no Mineirão, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

As demonstrações de carinho por Felipe começaram já na chegada da delegação do Galo ao Gigante da Pampulha, quando o ônibus que trouxe os jogadores e a comissão técnica estampava no letreiro a mensagem: “#FORÇA FELIPE”.

O mesmo texto estava estampado em mosaico montado por torcedores nas cadeiras do estádio.

A mesma frase, acompanhada de uma foto de Silveira, também foi mostrada em uma faixa que os jogadores carregaram na entrada em campo.

As homenagens surgem um dia após o técnico Cuca, o presidente Sérgio Coelho e o mascote Galo Doido visitarem o torcedor no hospital.

No início dessa semana, Felipe gerou comoção nas redes sociais ao revelar o estágio avançado da doença.