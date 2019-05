A reportagem do Fantástico, programa dominical da TV Globo, que escancarou possíveis irregularidades na administração atual do Cruzeiro, fez com que os torcedores ficassem estarrecidos, preocupados e temerários quanto ao futuro do clube do coração. E por causa desses episódios carregados de polêmica, grupos de cruzeirenses se movimentam nas redes sociais no intuito de organizar um protesto.

Pelas redes sociais, começou a circular na manhã desta segunda-feira (27) uma mensagem de convocação para um protesto na porta da sede administrativa do clube, na Rua Timbiras, no Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Ainda não se sabe a origem da convocação do protesto, mas diversos perfis na internet têm publicado sobre tal convocatória. “Protesto em frente a sede do clube no Barro Preto. Segunda-feira, dia 27/05 a partir das 17h”, diz parte do texto.

🚨 URGENTE 🚨



A torcida Cruzeirense está organizando um protesto em frente a sede do clube no Barro Preto



Segunda-feira dia 27/05

A partir das 17H — O Maior de Minas (@OMaiordeMinas) 27 de maio de 2019

Envolvimento de torcidas

A reportagem do Fantástico apontou ainda que torcidas organizadas têm ligações muito próximas com o Cruzeiro, inclusive com algumas pessoas recebendo pagamentos por serviços prestados. Dentre as organizadas citadas estão a Máfia Azul, maior torcida do clube, e a China Azul.

Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais avisou pela manhã que realizaria na tarde desta segunda-feira uma coletiva de imprensa para tratar das denúncias que envolvem pessoas da diretoria do Cruzeiro. No entanto, no começo da tarde a entrevista foi cancelada.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil apenas informou sobre o cancelamento. Sem dar muitos detalhes, disse apenas que a coletiva será remarcada.