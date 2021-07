O empate em 0 a 0 com o Vila Nova, neste sábado (24), no estádio OBA, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, aumentou a sequência negativa do Cruzeiro na competição.

Agora, são oito jogos seguidos sem triunfo e uma amarga 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Após o duelo em Goiânia, o técnico Mozart admitiu a insatisfação com o desempenho do time celeste nas últimas partidas.

“Me frustram os resultados negativos, de seis empates e duas derrotas (na verdade, são cinco empates e três derrotas), isso pode ter certeza que me frustra. Assim, me frustra menos as críticas, porque eu estou numa posição de um grande clube que realmente é passível de elogios, de críticas e isso eu acho bem normal na minha profissão”, disse o comandante.

Com duas vitórias em 12 jogos, o treinador tem apenas 33,3% de aproveitamento à frente da equipe estrelada, conquistando 12 pontos em 36 possíveis.

"Nos incomoda muito esses oito jogos sem vencer, pode ter certeza absoluta que nós estamos incomodados, eu como treinador e os atletas como jogadores. Mas nós estamos tentando. Prova disso foi o jogo de hoje. Eu sou bem tranquilo com relação à crítica, não tenho problema algum em recebê-las, em assumir responsabilidade, como eu sempre fiz aqui, como sempre vou fazer", completou.

Sem jogar a toalha

Pressionado no cargo, Mozart elogiou a dedicação do elenco e indicou o caminho para que a Raposa consiga se recuperar na Série B.

“Não é pra fazer média com ninguém, pelo contrário, é realmente o que eu vejo, dia a dia desses jogadores, o que eles entregam no jogo, a atmosfera de vestiário, enfim. Eles estão tentando, você cria cinco chances e infelizmente nós não fizemos, é um momento que nós temos que tirar forças de algum lugar pra atravessá-lo. E como? É só trabalhando, falando pouco e trabalhando bastante”.

O Cruzeiro vai buscar a reabilitação no campeonato na próxima sexta-feira (30), quando vai enfrentar o Londrina, às 21h30, no Mineirão, pela 15ª rodada.

Leia mais

Incômodo jejum: em queda na tabela de classificação, Cruzeiro supera um mês sem vencer na Série B

Pontaria ruim: no Z-4, Cruzeiro passou em branco em cinco dos últimos seis jogos da Série B

Cruzeiro desperdiça chances, empata com o Vila Nova e segue na zona de rebaixamento da Série B