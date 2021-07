Após o empate em 2 a 2 com o Londrina, nessa sexta-feira (30), no Mineirão, o técnico Mozart pediu demissão do Cruzeiro, segundo informou a diretoria. O quinto treinador do clube na Série B do Campeonato Brasileiro – sem contar Célio Lúcio, que comandou de forma interina em parte da edição em 2020 –, encerra seu ciclo com o mesmo aproveitamento atingido por Ney Franco.

Mozart e Ney tiveram 33,3% de rendimento pelos celestes na Segunda Divisão, mesmo desempenho de Célio Lúcio nas duas partidas em que dirigiu o time.

O melhor técnico da Raposa na Série B, até agora, é Luiz Felipe Scolari, com 55,5% de aproveitamento, seguido por Enderson Moreira, com 45,8%. O pior é Felipe Conceição, que perdeu os dois confrontos que disputou com a equipe na competição.

Relembre as campanhas de todos os treinadores do Cruzeiro na Série B

2020

Enderson Moreira

Cruzeiro 2 x 1 Botafogo-SP

Guarani 2 x 3 Cruzeiro

Figueirense 0 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 1 Chapecoense

Confiança 1 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 2 América

Brasil de Pelotas 1 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 1 CRB

Ney Franco

Cruzeiro 1 x 0 Vitória

CSA 3 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 1 Avaí

Cruzeiro 3 x 0 Ponte Preta

Cuiabá 1 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 2 Sampaio Corrêa

Oeste 0 x 0 Cruzeiro

Felipão

Operário-PR 0 x 1 Cruzeiro

Náutico 1 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 2 x 0 Paraná

Botafogo-SP 0 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 3 x 3 Guarani

Cruzeiro 1 x 1 Figueirense

Chapecoense 0 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 2 Confiança

América 1 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 4 x 1 Brasil de Pelotas

CRB 0 x 0 Cruzeiro

Vitória 0 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 1 CSA

Avaí 1 x 1 Cruzeiro

Ponte Preta 2 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 0 Cuiabá

Sampaio Corrêa 0 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 1 Oeste

Juventude 1 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro 2 x 1 Operário-PR

Cruzeiro 0 x 0 Náutico

Célio Lúcio (interino)

Cruzeiro 0 x 0 Juventude

Paraná 0 x 0 Cruzeiro

2021

Felipe Conceição

Confiança 3 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 3 x 4 CRB

Mozart

Cruzeiro 1 x 1 Goiás

Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro

Operário-PR 2 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 2 x 1 Vasco

CSA 2 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 3 x 3 Guarani

Brasil de Pelotas 0 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 0 Coritiba

Botafogo x Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 3 Avaí

Remo 1 x 0 Cruzeiro

Vila Nova-GO 0 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro 2 x 2 Londrina