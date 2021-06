A vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, nessa quarta-feira (16), no estádio Moisés Lucarelli, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi a primeira do Cruzeiro na competição e do técnico Mozart à frente do time celeste.

Em seu segundo jogo no comando da Raposa, o treinador fez mudanças profundas no time, especialmente com as entradas de Marcinho e Giovanni no meio-campo. Além das peças, o comandante também alterou o esquema tático da equipe, que vinha atuando com quatro atacantes e dois homens no meio-campo nos últimos jogos.

Entretanto, após um primeiro tempo truncado, sem chances de gol para as duas equipes, Mozart fez uma alteração no intervalo, colocando o zagueiro Weverton na vaga do lateral-esquerdo Matheus Pereira, deslocando o atacante Felipe Augusto para a ala.

A mudança surtiu efeito, o time estrelado marcou o gol com Bruno José e sustentou o resultado até o fim do jogo.

Após a partida, o técnico da Raposa explicou as mexidas realizadas durante o duelo com a Macaca.

"Iniciamos num sistema, que aquele que mais me identifico: 4-3-3. Infelizmente, no primeiro tempo o nosso jogo ficou travado, até por mérito da Ponte. Não esperava que o Gilson viesse com três zagueiros, o que realmente dificultou as nossas manobras e principalmente na hora de marcar. Por isso, optei por fazer alteração de jogador e sistema. Acabou que deu certo. Os jogadores conseguiram desempenhar bem, temos jogadores no elenco com essa capacidade de leitura tática. Os jogadores que entraram deram contribuição enorme”, completou.

Peso da vitória

O treinador da equipe estrelada também comentou sobre a importância do triunfo em Campinas, que tirou a Raposa da zona de rebaixamento e a levou para a 14ª posição.

" O peso da vitória é meio redundante. Entramos aqui pensando na vitória, buscamos ela o tempo todo. Os jogadores foram premiados com o resultado positivo. Relembrando que jogar contra a Ponte não é uma tarefa fácil. Entrega fantástica (dos jogadores). Essa vitória tem um sabor bem especial”.

Em busca da segunda vitória na Série B, o Cruzeiro volta a campo neste sábado (19), para enfrentar o Operário-PR, às 19h, no estádio Germano Krüge, em Ponta Grossa.

Leia mais

Bruno José marca, Cruzeiro bate a Ponte Preta em Campinas e conquista a primeira vitória na Série B

Destaque contra a Ponte, Bruno José comemora a vitória e mira arrancada do Cruzeiro na Série B

Íbis comenta publicação do Cruzeiro que pede doações, afirma que fez o PIX e agita as redes sociais