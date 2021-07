Ao contrário da temporada passada, quando Rafael Sobis voltou ao Cruzeiro na reta final da Série B e terminou o ano como artilheiro da equipe, o ano de 2021 tem sido de jejum para o experiente atacante. Em 2020, o jogador marcou seis gols pela Raposa e foi um dos poucos destaques da equipe na campanha frustrante na Segunda Divisão. No entanto, o mesmo desempenho não vem acontecendo na atual temporada em que o jogador entrou em campo 23 vezes e marcou apenas dois gols.

Apesar do jejum, o atacante parece contar com plena confiança do técnico Mozart, que chegou recentemente ao clube. Questionado sobre as oportunidades para o jogador, mesmo em meio a uma fase ruim, o técnico destacou a importância do atleta para a equipe e justificou a baixa criação contra o Brasil de Pelotas como um dos motivos do insucesso de Sobis durante a partida.

“O Sobis é um jogador importante para nós, como todos são. Ele é uma referência no ataque. Hoje nós não conseguimos produzir tanto assim para gerar uma situação clara de gol para ele. Eu acredito que ele possa atuar como um nove ou junto com um camisa nove. Eu acho que até facilita para as características dele atuar junto com um nove. Mas não existe titular absoluto no nosso time. Eu vou por produtividade e pela questão física devido a quantidade de jogos. Então, na terça-feira, vou colocar em campo aqueles jogadores que estiverem em sua melhor condição física.

Sobis foi substituído na segunda etapa por Thiago, que vem ganhando minutagem com o treinador, ao contrário do que vinha acontecendo sob o comando de Felipe Conceição anteriormente.

“Nós fizemos a troca durante o jogo para ter esse jogador de referência, pois sabíamos que eles iam fechar bem a entrada da área ou eles iam proteger bem o gol. Então o Thiago, pela estatura e pelo porte físico, seria um jogador de imposição na área de cruzamento e até aconteceram algumas jogadas para o Thiago, não tão claras, mas algumas”, avaliou Mozart.

O último gol de Rafael Sobis em 2021 foi contra o América, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, no dia 2 de maio. Ele é quinto colocado na artilharia da temporada ao lado de Marcinho.