Com a expressão “a frustração é grande”, o técnico Mozart iniciou sua entrevista coletiva desta terça-feira (6), após o empate sem gols com o Coritiba, no Mineirão, pela décima rodada da Série B do Brasileiro. Só que esse sentimento se deu não apenas por conta de mais um vacilo dentro de casa, como também pelo acúmulo de maus resultados. A Raposa não ganhou uma partida sequer das últimas quatro que disputou.

“Estou tentando de todas as formas encontrar sistemas e jogadores que possam combinar juntos. (...) Precisamos reagir rapidamente. Mesmo que tivéssemos vencido, teríamos que encontrar um melhor sistema para chegar no sábado, contra o Botafogo, e conseguir um resultado positivo. É o que vamos tentar fazer”, disse.

Assim como em ocasiões anteriores, o treinador chamou para si a responsabilidade pela campanha ruim da equipe na competição. O Cruzeiro é somente o 13° colocado, com dez pontos, e pode perder posições no decorrer da décima rodada.

“Tudo que estiver ao meu alcance, seja mudança de sistema ou de jogadores, assim o farei. Vou analisar esse jogo (contra o Coritiba) friamente e encontrar o melhor sistema e a melhor equipe para jogar no sábado”, comentou.

E admitiu que o setor ofensivo é o que mais o preocupa. “Trabalhar o contexto geral, mas com ênfase na parte ofensiva. Na minha opinião, podemos melhorar em todos os aspectos do jogo, ter mais equilíbrio na hora de atacar e defender. Temos tempo hábil para corrigir isso”, destacou.