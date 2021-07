O empate do Cruzeiro por 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, na noite deste sábado (3), teve como cenário importantes mudanças feitas pelo técnico Mozart na equipe. Artilheiro do time na temporada, o volante Matheus Barbosa foi improvisado na zaga, mesmo com o jovem Paulo à disposição no banco de reservas. Após a partida, o treinador explicou um pouco da ideia improvisação e atribuiu a mudança a questões físicas.

“Com relação às trocas foi por questão física, realmente. A sequência é muito grande para manter um nível físico e de intensidade que o jogo pede. As trocas são inevitáveis. Com relação ao Matheus Barbosa de terceiro zagueiro é para qualificar a saída, pois ele já fez essa função em outro clube. Foi justamente para qualificarmos a saída e eu gostei bastante do primeiro tempo dele naquela posição”, avaliou o técnico.

Além da improvisação de Matheus Barbosa, o volante Lucas Ventura entrou na vaga de Adriano no meio-campo. O técnico optou ainda por jogar com dois meias, escalando Marcinho e Giovanni. Para a entrada do último, Bruno José foi quem deixou a equipe.

Questionado sobre a busca do Cruzeiro para mais equilíbrio durante as partidas, o treinador disse ter saído satisfeito com o rendimento da equipe contra o Brasil de Pelotas, ainda que precise melhorar em alguns aspectos.

“Sobre a busca por equilíbrio, o que eu entendo disso é criar nossas chances e conceder pouco ao adversário, o que na minha opinião aconteceu hoje. Óbvio que no último terço a gente precisa melhorar, mas só vamos conseguir melhorar e sincronizar algumas movimentações com o tempo de treino, principalmente. Eu não tenho e a grande maioria não têm (tempo). Então, tenho que ajustar com vídeos e nas sessões que nós temos. Eu saio satisfeito pelo rendimento, por conceder pouco e per ter criado situações importantes”, avaliou.

Com o empate diante da equipe gaúcha, o Cruzeiro chegou a três jogos sem vencer na Série B, somando uma derrota e dois empates em sequência. O time volta a campo na próxima terça-feira, contra o vice-líder Coritiba, às 19h, no Mineirão.