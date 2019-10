O Ministério Público de Minas Gerais expediu, na tarde desta sexta-feira (25), uma Recomendação para que o Cruzeiro recolha os ingressos doados para as torcidas organizadas Pavilhão Independente e Máfia Azul para a partida diante do Fortaleza, neste sábado (26), às 21h, no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As agremiações foram suspensas em outubro devido a brigas ocorridas no estádio.

Segundo o órgão, que usou as redes sociais para comunicar a recomendação, o descumprimento da instrução poderá ensejar o ajuizamento de Ação Civil Pública para destituição das funções de direção, proibição de futura candidatura ou qualquer outra função de comando na Raposa.

O Hoje em Dia entrou em contato com o Cruzeiro para registrar a posição do clube em relação a essa situação, mas até o momento não obteve retorno.