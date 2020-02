O primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro em 2020 será no Mineirão. O duelo, válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, no dia 7 de março, estava marcado para o Independência.



Se os rivais não se encontrarem na fase de mata-mata do Estadual ou na Copa do Brasil, este confronto pode ser o único clássico entre as duas equipes na temporada. Será a primeira vez que o time alvinegro será mandante contra a Raposa no Gigante da Pampulha, desde a reinaguração do estádio em 2013.



Torcida única

A tendência é que o clássico do dia 7 de março tenha apenas torcedores do Atlético. Isso porque no ano passado, após as cenas de selvageria registradas no clássico disputado no Mineirão, no dia 10 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro divulgou uma nota oficial explicando o desejo de realizar os próximos duelos com o Galo com torcida única.



Assinado pelo então gestor de futebol da Raposa, Zezé Perrella, o texto explica que a medida foi tomada em comum acordo com o presidente do Alvinegro, Sérgio Sette Câmara. “E, por favor, não entendam isso como uma forma de privar a entrada de público adversário no estádio, mas sim a de preservar a integridade daqueles torcedores que vão aos jogos com suas famílias para um momento de emoção e lazer”, dizia uma parte da carta.



O Cruzeiro tem, atualmente, uma outra gestão, e as reuniões entre os clubes, Federação Mineira de Futebol e órgãos de segurança só deverão acontecer nos primeiros dias de março. Por isso, ainda não é possível afirmar se o duelo entre Galo e Raposa será realmente com torcida única.



A reportagem aguarda uma resposta do Cruzeiro para saber se a nota oficial divulgada no ano passado continua valendo para a atual gestão.

Atlético x Caldense

O jogo entre Atlético e Caldense, no dia 16 de fevereiro, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, também será disputado no Gigante da Pampulha. A partida estava agendada para acontecer no Independência.