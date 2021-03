Válidos pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, os jogos Patrocinense x Atlético e América x Caldense sofreram alterações na tabela.

A Prefeitura de Patrocínio informou a impossibilidade de realização de partidas na cidade (que está na Onda Roxa do Minas Consciente), e o Patrocinense, impossibilitada de mandar a partida contra o Galo para algum estádio daquela região, indicou o Independência.

Com isso, o confronto será realizado no Horto, no sábado (13), às 16h30.

América x Caldense

Já o América teve atendido o pedido de antecipação do embate com a Caldense - que concordou com o Coelho - para sábado (13), às 21h, no Indepa. Anteriormente, o duelo estava marcado para domingo (14), às 20h30.