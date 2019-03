Repense. É com este verbo que o Mineirão homenageia o Dia Internacional da Mulher, comemorado na última sexta-feira (8). Neste domingo (10), quando recebe o duelo entre Cruzeiro x Tombense, pelo Campeonato Mineiro, o Gigante da Pampulha espalhou placas com frases impactantes na zona mista, local de trabalho dos jornalistas e via de acesso de atletas, comissão técnica e de outros envolvidos no confronto.

Para o jogo de hoje, começamos a nossa campanha #Repense dentro do estádio. Alguns lugares estratégicos estarão frases que o público feminino ouve constantemente. E, convenhamos, chega, né?



Aqui, a Zona Mista, onde fica os jornalistas antes e depois dos jogos #Repense pic.twitter.com/5RUDpOdKrc — Estádio Mineirão (@Mineirao) 10 de março de 2019

Com dizeres fortes (relatados pelas próprias mulheres), todos contestando a participação da mulher no mundo do futebol, a intenção da ação é mostrar que estas frases, antes consideradas comuns, atualmente não são mais aceitas; bordões e clichês que antigamente eram banais na sociedade - mesmo com teor totalmente preconceituoso -, principalmente no meio do esporte mais praticado do país, hoje não têm mais lugar.