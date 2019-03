O "Kart para elas" movimentou o katódromo em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (17). Trinta mulheres toparam o desafio do jornal Hoje em Dia, vestiram o macacão e aceleraram durante 20 minutos em uma corrida em homenagem a elas.

A largada foi dada por volta das 13h30 e, durante todo percurso, elas esbanjaram alegria. Vera Mascarenhas, proprietária do Spazio Vera Mascarenhas, salão de beleza e estética, estreiou no volante e na pista. Já Ana Lúcia Libânio, membro do grupo Mulheres que Caminham Juntas, tem mais de 20 anos de experiência como motorista. “Achei muito legal a oportunidade”, relata.

O primeirio lugar ficou com Eliane Bicalho, esteticista do Spazio Vera Mascarenhas, que ganhou um fim de semana com acompanhante no Tauá Hotel. “Não imaginava que eu ganharia, vim para brincar e adorei ter participado. Vencer, então, foi maravilhoso”, comemora.

As classificadas do segundo ao quinto lugar foram: Elisa Maria Taborda da Silva, Vanessa Isabel Rocha, Mariana Guedes Costa e Silva e Michelle Brasileiro, nessa ordem. Todas receberam prêmios. E pelo clima de risadas depois da prova, uma coisa é certa, elas se divertiram muito.

A tarde terminou com drinks, chopes, petiscos e show da cantora Rayra Miranda.

No aquecimento

Com cerca de 70 convidadas no total, 30 participaram da corrida do "Kart para elas", promovido pelo jornal Hoje em Dia com parceiras empreendedoras, em comemoração ao mês da mulher. .

A manhã começou com bate-papo e coffee break, a partir de reflexões sobre empreendedorismo feminino.

