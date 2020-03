Uma mensagem enigmática no Instagram de Diego Tardelli chamou atenção na noite dessa quarta-feira (25), no dia em que o Atlético completou 112 anos. Nesta quinta (26), por meio de uma live da TV Galo, no YouTube, o atacante revelou o mistério. “Comemorei o aniversário do clube colocando minha camisa na janela. Mas como não pode, já estou esperando a multa”, contou em meio a risos.

Receber uma multa no condomínio onde mora não seria novidade para o DT9, que já celebrou dessa forma em outras ocasiões.

“Da última vez que coloquei algo na janela, recebi uma multa. Não lembro se na Copa do Brasil (2014) ou na Libertadores (2013), e na semana seguinte fui multado. Ontem (quarta) coloquei de novo, para comemorar o aniversário do clube. Quando a multa chegar, mando ela para Atlético pagar ou para Fábio (Santos)”, continuou o jogador, provocando risadas ao lateral-esquerdo, que também participou da live.

Tardelli também falou a respeito do tempo que tem passado em casa, em função da paralisação das atividades no clube, provocada pela pandemia do coronavírus.

“Período muito bom, tenho me divertido com a esposa e família, vendo filmes... A gente reclama que não tem tempo de ficar em casa. Mas tem o lado negativo, de algo que está acontecendo no mundo todo. A gente passa o tempo de maneira diferente”, disse.