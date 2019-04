Bicampeã olímpica, heptacampeã do Grand Prix e em busca de seu sétimo título da Superliga. Esses são alguns dos vários títulos que a central Fabiana Claudino coleciona em sua vencedora carreira. Todas essas conquistas e experiências em decisões não tiram o “frio na barriga” da jogadora ao disputar uma final.

“É a coroação de um trabalho sério. Disputar títulos sempre é nossa meta. Pode se ganhar muitos, mas estando em uma final, é como estar na primeira em termos de emoção. Sem esse frio na barriga, não teria porque estar jogando vôlei”.

Atualmente no Dentil/Praia, Fabiana entra em quadra às 11h deste domingo (21) pela primeira partida da final do mais importante torneio de vôlei do país. A inédita final do campeonato, entre a equipe de Uberlândia e o Itambé/Minas, marca mais um reencontro da meio-de-rede com a equipe que a formou.

“O carinho e gratidão pelo Minas é eterno. Foi o clube que nasci para o voleibol. Durante anos de formação foi a minha segunda casa. Até hoje quando vou jogar lá, reencontro pessoas queridas que me tratam sempre muito bem”

Com apenas 17 anos e ainda considerada uma promessa da base do clube da capital, a central venceu sua primeira Superliga na temporada 2001/2002 ao lado de grandes jogadoras, que assim como Fabiana faria a partir daquele momento, marcariam seus nomes na história do esporte. Fofão, Cristina Pirv e a ainda jovem Sheila formavam aquele elenco campeão.

“Aquele time era sensacional! Basta olhar a escalação que não deixa dúvidas, aquele Minas foi uma escola para mim, mulheres e companheiras admiráveis e talentosas. Eu era uma menina e fui bem acolhida naquele time de feras!”.

Outra curiosidade que envolve a decisão é que, embora o Minas tenha vencido a chamada Liga Nacional em duas oportunidades, as duas equipes mineiras possuem apenas um título cada na chamada Era Superliga, que teve início em 1994/1995.

Muito diferente de quando foi campeã pelo Minas, Fabiana era uma das, se não a principal referência da equipe do Praia Clube quando o time do triângulo mineiro conquistou o mais importante título de sua história no vôlei feminino, a última edição da Superliga.

O jogo

Apesar de reconhecer o favoritismo do Minas, por ter feito melhor campanha na primeira fase da competição, Fabiana está confiante no trabalho que em sendo feito em busca do bicampeonato do Praia Clube.

“Estamos preparadas. Não fomos as melhores durante a fase classificatória, então deixamos de ser favoritas ao título. Os números dizem isso a favor do Minas. Mas estamos dando duro, estudando, treinando e vendo quais as nossas melhores chances de bater o melhor time da temporada”.

Atual campeão nacional, o Praia Clube conta com outras importantes peças para tentar manter o caneco em Uberlândia, como a ponteira Fernanda Garay, e oposta americana Nicole Fawcette, além da maior bloqueadora do campeonato, Carol Silva.

Por outro lado, a equipe comandada pelo italiano Stefano Lavarini tem a central Carol Gataz, dona melhor aproveitamento e ataque da competição (60%) e a ponteira Gabi, que ostenta a melhor porcentagem de passes considerados perfeitos dentre todas as atletas do campeonato.

Principais times do voleibol feminino na atual temporada, Minas e Praia se encontraram em três finais de campeonato. Em todas as ocasiões, as minastenistas saíram vencedoras e ficaram com os canecos do Mineiro, Sul americano e Copa Brasil. No entanto, o último jogo entre as finalistas da Superliga, realizado em Belo Horizonte foi vencido pela equipe do triângulo.

“Na verdade o retrospecto é negativo contra o Minas, mas aquela vitória mostra que podemos sim sonhar com o título. Vai ser difícil, vai ser brigado, mas estamos confiantes. Vão ser jogos dignos de final de Superliga!”.

*Hugo Lobão sob supervisão de Thaigo Prata