O líbero Serginho não veste mais a camisa do Sada Cruzeiro. Após nove anos defendendo o time celeste, o jogador nao terá o contrato renovado pela diretoria para a próxima temporada.

A confirmação da saída do atleta foi publicada nas redes sociais do clube, no início da tarde dessa quarta-feira.

No time estrelado desde 2010, Serginho conquistou 34 títulos, com destaque para o tricampeonato Mundial, e o hexa da Superliga e do Sul-Americano de clubes.

Além do anúncio de que o jogador não segue no time, as páginas oficiais da Raposa na web fizeram um série de publicações homenageando a trajetória do líbero, que completa 41 anos em agosto.

Na temporada 2018/2019, o Cruzeiro conquistou os títulos do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Sul-Americano.

Além de Serginho, também já anunciariam a saída do clube o francês Le Roux e o canadense Sander.