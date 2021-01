Um dos jogadores mais vitoriosos da história do Cruzeiro, o ex-volante Ademir completa 61 anos nesta quarta-feira (6). Com 442 jogos realizados com a camisa da Raposa, o paranaense, nascido no município de Toledo, caiu nas graças da torcida celeste e figura na galeria de ídolos.

Tetracampeão mineiro (1987, 1990, 1992 e 1994), campeão da Copa do Brasil (93), das Copas Master e Ouro (95) e da Supercopa (1991), ele se despediu do clube num duelo contra o Flamengo, em novembro de 1995.

Pelas redes sociais, o Cruzeiro aproveitou a data para parabenizar o ex-volante.