O Brasil derrotou Portugal por 9 a 7, nesta segunda (25), em jogo válido pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo de beach soccer. Com este triunfo, a equipe brasileira se classificou para as quartas de final da competição, que acontece em Assunção, no Paraguai.

Brasil derrotou Portugal por 9 a 7

A vitória do Brasil foi construída com gols de Filipe, Datinha, Bruno Xavier, Mauricinho, Catarino, Bokinha (duas vezes), Rodrigo e Coimbra (contra).

O triunfo desta segunda é o segundo brasileiro na competição. Na primeira rodada o Brasil goleou Omã por 8 a 2.

Na próxima rodada o time comandado pelo técnico Gilberto Costa enfrenta a Nigéria, na terça.

A seleção brasileira está no grupo D, ao lado de Portugal, Omã e Nigéria.