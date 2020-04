Entramos hoje no primeiro dia de abril e, no futebol mineiro, Atlético e Cruzeiro colecionam fatos que antes eram inimagináveis para a maioria dos torcedores. No tradicional Dia da Mentira, celebrado nesta quarta-feira (1), o Hoje em Dia selecionou cinco acontecimentos de cada clube em 2020, que soariam como inverdades tempo atrás, mas que representam a mais pura realidade.

Dentro e fora de campo, Galo e Raposa reúnem histórias para lá de curiosas, para o bem e também para o mal.

Também pode parecer surreal a paralisação do calendário do futebol; infelizmente, também se trata de algo que está acontecendo, e a decisão se deu de forma sensata, em função do novo coronavírus. Não apenas no futebol, mas em todos os âmbitos da vida, convivemos com essa pandemia, que está atingindo a (quase) todas as partes do mundo.

Em função do coronavírus, por exemplo, a nona rodada do Campeonato Mineiro – e jornadas de outros Estaduais – foi disputada em estádios com portões fechados, ou seja, sem a presença de torcedores.

No mesmo dia em que aquela rodada aconteceu, a Federação Mineira de Futebol (FMF) anunciou que as demais jornadas estavam adiadas, por tempo indeterminado. E assim permanecem.

Enquanto torcemos por dias melhores, vamos relembrar, então, alguns dos capítulos mais recentes de Cruzeiro e Atlético.