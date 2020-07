Dever de casa feito contra um adversário muito frágil. Assim foi o duelo do Atlético contra o Patrocinense do técnico Milagres, disputado nesta quarta-feira (29), no Mineirão. A goleada por 4 a 0, construída ainda na primeira etapa, escancarou a diferença técnica entre as equipes. Com o triunfo , o alvinegro chegou aos 22 pontos e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Mineiro.



No próximo desafio, os comandados de Jorge Sampaoli novamente terão pela frente o América, de Lisca. No último domingo (26), as duas equipes empataram em 1 a 1, no Independência. Com a vitória do Tombense sobre o Uberlândia, o time de Tombos terminou a primeira fase na primeira colocação forçando o clássico da capital e, assim, enfrentando a Caldense.

O primeiro embate será disputado no Gigante da Pampulha e o decisivo na Arena Independência. Por ter melhor campanha, o Coelho tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais (favoráveis) para chegar à decisão.



O jogo



Imprimindo um ritmo forte desde os primeiros minutos de jogo, o Atlético já goleava o Patrocinense por 3 a 0 com 15 minutos de jogo, gols de Nathan, Savarino e Guilherme Arana. Pouco tempo depois, o zagueiro Pedro Rosa fez lambança e, com um tento contra o próprio patrimônio, facilitou mais ainda a vida do alvinegro.



Na segunda etapa, Sampaoli promoveu três alterações antes mesmo do apito inicial. Sacados, Savarino, Hyoran e Allan deram lugar a Jair, Allan Franco e Marquinhos. Franco, inclusive, acabou expulso aos 17 minutos, após deixar o pé em dividia com um adversário.



Estreante da noite, o atacante Keno também deixou o campo no segundo tempo, dando lugar ao venezuelano Romulo Otero. Com um a menos, o técnico argentino queimou a regra cinco com a entrada do volante Léo Sena na vaga do atacante Marrony.



Sem a mesma intensidade nos 45 finais e com o Patrocinense mais recuada, o placar do Mineirão não foi alterado. Fim de papo: Atlético 4 x 0 Patrocinense.

ATLÉTICO 4 X 0 PATROCINENSE

Atlético

Rafael; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Jair, no intervalo), Nathan e Hyoran (Alan Franco, no intervalo); Savarino (Marquinhos, no intervalo), Keno (Otero, aos 14’ do 2ºT) e Marrony (Léo Sena, aos 21’ do 2ºT)

Técnico: Jorge Sampaoli

Patrocinense

Thiago Passos; Emerson (Euller, aos 30' do 2ºT), Fernando Teixeira, Nilo e Pedro Rosa (Igor Pereira, aos 37’ do 1ºT); Wisley, Thiago Lima (Marcelinho Araxá, aos 20’ do 2ºT) e Magalhães; Danielzinho (Allan Patrick, aos 36’ do 1ºT), Victor Rafael (Henrique, aos 31' do 2ºT) e Rafael Gladiador

Técnico: Milagres

Gols: Nathan, aos 9’, Guilherme Arana, aos 13’, Savarino, aos 15’, e Pedro Rosa (contra), aos 30’ do 1ºT (ATL)

Cartões amarelos: Léo Sena, aos 32' do 2ºT (ATL); Thiago Lima, aos 35’ do 1ºT, e Nilo, aos 5’ do 2ºT (PAT)

Cartão vermelho: Alan Franco, aos 17’ do 2ºT (ATL)

Motivo: 11ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: quarta-feira, 29 de julho de 2020

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Público: por medida de segurança durante a pandemia da COVID-19, não houve presença de torcedores

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (CBF)

Assistentes: Pablo Almeida Costa (FMF) e Magno Arantes Lira (CBF)