Obviamente que o principal objetivo do Cruzeiro na temporada é a conquista do acesso à Série A do Brasileirão. Mas o acúmulo de derrotas, a péssima campanha no Mineiro, o vexame para o CRB na Copa do Brasil, a demissão de Adilson Batista e problemas nos bastidores demonstram que a tal ‘reconstrução’ precisa ser revista urgentemente.

Após o mais recente revés, por 1 a 0, para o Coimbra, nesse domingo (16), jogadores apontaram uma série de erros dentro do time. Um deles foi o goleiro Fábio, que fez uma análise, com ares de reflexão, destinada a jogadores e à diretoria.

“Precisamos olhar um pouco para trás. Todas as equipes que caíram tinham um orçamento de Primeira Divisão e, mesmo assim, encontraram muita dificuldade. Algumas pelejaram para retornar, outras não conseguiram. Temos que ser realistas. Independentemente da situação financeira do Cruzeiro, precisamos de um time competitivo”, afirmou.

Para o goleiro, as campanhas ruins nos campeonatos disputados até agora reforçam sua opinião. “Nosso único objetivo é voltar para a Série A. O que aconteceu no Mineiro e na Copa do Brasil, principalmente, serve de alerta. Precisamos de muita coisa. Não é só com treinador saindo que vamos resolver nossa situação”, disse.