"Não basta ser pai, tem que participar". A velha máxima se tornou lema na vida do atleticano Vinicius Cardozo há alguns dias. Para realizar o grande sonho da filha Luiza, de 11 anos, ele até cogita colocar à venda as camisas do clube de coração.

Apaixonada pelo ballet desde os três, a pequena ensaia os passos de segunda à sábado e, quando está em casa, não desgruda dos canais de coreografias no Youtube. Em fevereiro, ela terá a oportunidade de sair do país e participar do reconhecido Festival Livorno In Danza, no qual passou na seletiva de 2019 para apresentar a sua coreografia "Princesa Florine", além da apresentação em Grupo com "Quem Quer Guloseimas".

Contudo, o investimento para viajar não é nada barato. Como é menor de idade, Luiza terá que embarcar na companhia de um responsável, o que dobra o valor da viagem, chegando aos R$ 15 mil. O festival se realizará entre os dias 07 e 09 do segundo mês de 2020.

"Ela Já teve que disputar algumas vezes em uma categoria acima da dela ou com meninas de até 14 anos. Mas isso não tira o seu sorriso no rosto. Só que como todos sabem, o nosso país dá a mínima pra atividades culturais, e somos nós os pais, que temos que correr atrás de patrocínios (que nunca respondem) e de dinheiro para os filhos realizarem o sonho. Vendemos o que temos e o que não temos, para ver o sorriso no rosto de quem a gente ama", conta Vinicius.

Resultados alcaçados por ela em 2 ao de Corpo de Baile:

FESTCAMPOS - Campos do Jordão/SP - 2018

2º Lugar Duo - Estilo Livre Infantil - Coregografia: Mimiquê

3º Lugar Trio - Estilo Clássico Livre Infantil - Coreografia: Brincando No Parque

Circuito Internacional de Dança - Belo Horizonte/MG - 2018

1º Lugar Duo - Estilo Livre Infantil - Coregografia: Mimiquê

2º Lugar Trio - Estilo Clássico Livre Infantil - Coreografia: Brincando No Parque

2º Lugar Conjuto - Estilo Clássico Livre Infanto Juvenil - Coreografia: Passeio das Amigas

FESTCAMPOS - Campos do Jordão/SP - 2019

3º Lugar Conjunto - Estilo Clássico de Repertório Juvenil - Coregografia: Sonhos de Dom Quixote

3º Lugar Conjunto - Estilo Clássico Livre Infantil II- Coreografia: Quem Quer Guloseimas

Circuito Internacioal de Dança - Belo Horizonte/MG - 2019

2º Lugar Solo - Estilo Variação de Repertório Infato Juveil - Coreografia: Princesa Florine

2º Lugar Conjunto - Estilo Variação de Repertório Juveil - Coreografia: Amigas de Clara

2º Lugar Conjunto - Estilo Livre Juveil - Coreografia: Hoje é Dia de Magia

2º Lugar Conjunto - Estilo Clássico Livre Ifato Juveil - Coreografia: Quem Quer Guloseimas

1º Lugar Cojunto - Estilo Clássico de Repertório Juvenil - Coreografia: Sonhos de Dom Quixote

Circuito Internacioal Arte Minas - Belo Horizonte/MG - 2019

3º Lugar Conjunto - Estilo Clássico Livre Ifato Juvenil - Coreografia: Quem Quer Guloseimas

3º Lugar Cojunto - Estilo Clássico de Repertório Juvenil.

Investimentos necessários:

*De acordo com a Decolar, as Passagens ficam em torno de R$ 12.000,00 conforme o link.

*O Hotel, mais em conta de acordo com o site Booking, seria em torno de R$ 1.457,00: veja

* Além disso, tem a Sapatilha da marca Gaynor, que o Brasil custa R$ 800,00 e o figurino que ficaria em torno de R$ 1.200,00.

>> Interessado em fazer a sua doação? CLIQUE AQUI