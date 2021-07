Jean Victor não conheceu a derrota com a camisa do Cruzeiro. Mas também não comemorou triunfo algum pelos celestes ainda. Isso porque os quatro jogos em que atuou pelo clube terminaram em empate. Contra o Avaí, neste sábado (17), às 16h30, no Mineirão, ele espera se manter invicto, claro, mas desta vez com um desfecho diferente de suas outras participações.

“Importante estar sempre pontuando, mas numa Série B tão difícil como essa tem que fazer valer o fator casa. Importante fazer os ajustes necessários para alcançar o equilíbrio ofensivo e defensivo e conquistar três pontos tão importantes para nós”, afirmou o atleta.

Para alcançar a meta traçada, espera que a equipe possa colocar em prática as instruções dadas pelo treinador ao longo de uma semana cheia de atividades na Toca.

“O clube (Avaí) tem muitos jogadores de qualidade. O professor Mozart já está trabalhando em cima daquilo que o time deles vai apresentar contra a gente. Essa vitória, se vier, será importante para começar uma caminhada boa em busca do acesso”, disse o lateral.

Jean soma, em seu início de trajetória no Cruzeiro, duas performances entrando no decorrer dos confrontos (3 a 3 com o Guarani e 0 a 0 com o Brasil de Pelotas) e duas como titular (0 a 0 com o Coritiba e 3 a 3 com o Botafogo).

“Estou muito feliz com a oportunidade, além dos dois jogos como titular. Desde que cheguei venho falando que sou mais um para ajudar o clube e os companheiros. Nada melhor que o trabalho realizado no dia a dia para conquistar esse espaço. Quem tem a ganhar é somente o clube. Estou aqui para ajudar ao máximo”, comentou.