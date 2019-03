Mesmo fora de ritmo e distante de sua condição física ideal, o meia Hernanes mostrou que continua sendo o principal jogador do São Paulo. Foi dele a jogada do gol de empate por 1 a 1, que salvou a equipe de uma derrota diante da Ferroviária, neste sábado à noite, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.



Depois de seu segundo gol no torneio, Hernanes saiu preocupado com a irregularidade da equipe. Depois de encerrar uma sequência de três jogos sem vitória na rodada passada, com um triunfo sobre o Bragantino, o time de Vagner Mancini voltou a jogar mal. O time do Morumbi caiu para segundo no Grupo D.



"Eu acho que temos de melhorar, ainda não está bom. Principalmente a gente vinha dois jogos sem tomar gols, consistência defensiva forte, hoje houve relaxamento, isso me preocupa. Ganhar uma partida e afrouxar nesse aspecto. É uma equipe jovem, tem de se acostumar com o peso da camisa, temos que jogar para ganhar todos os jogos e dar a vida sempre", disse o meia de 33 anos.



Com o empate em casa, o São Paulo chega aos mesmos 14 pontos do Ituano, mas fica em segundo nos critérios de desempate. O Oeste, terceiro, está logo abaixo com 12 e também na briga por uma das duas vagas.



Na próxima rodada, o rival será o Palmeiras no Pacaembu - a mudança foi confirmada neste sábado após novas chuvas que caíram no Morumbi, que seria o local do clássico. Na última rodada, o time enfrenta o São Caetano, fora de casa.