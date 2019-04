Pupilo de Levir Culpi na época em que o técnico do Atlético comandava o Santos e também no Gamba Osaka, do Japão, o volante Matheus Jesus, atualmente no Oeste, de Itápolis, está na mira do alvinegro.

Volante, Matheus fez 18 jogos com o atual treinador do clube mineiro na Terra do Sol Nascente e perdeu espaço na equipe justamente quando Culpi foi demitido. A informação das tratativas, por empréstimo, foi passada pelo repórter Victor Moreira, da TV Alterosa.

A reportagem do Hoje em Dia fez contato com agente de Jesus e a resposta foi: "não posso falar sobre este tema". Já o diretor de futebol do clube, Marques, não atendeu à ligação.

Em 16 jogos feitos pelo Oeste nesta temporada, o meio-campista deixou boa impressão e anotou seis gols. Revelado pela Ponte Preta, o baiano de 21 anos está emprestado pelo Estoril, de Portugal, até 31 de dezembro. No ano passado, ele defendeu o Portimonense, também em terras lusas.

De acordo com o Yahoo Esportes, o volante tem propostas, além do Atlético, de Corinthians e um clube alemão. Prestes a completar 22 anos no próximo dia 10, Matheus pode, em breve, trabalhar pela terceira vez com o comandante que o fez deixar o Brasil para atuar do outro lado do mundo.

Além de Levir, o meio-campista pode reencontrar outro velho conhecido na Cidade do Galo; o atacante Ricardo Oliveira, com quem atuou como "Menino da Vila".