A reestreia do técnico Cuca pelo Atlético foi de vitória expressiva e que manteve o alvinegro com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. O triunfo por 3 a 0 sobre o Coimbra, nesta sexta-feira (19), marcou também a volta de alguns titulares à equipe, após alguns dias de descanso.

Perguntado sobre os onze que elegeu para iniciar a partida, Cuca foi questionado se já tem em mente uma equipe ideal para a sequência da temporada. Com menos de uma semana de trabalho, o curitibano de 57 anos deixou claro que ainda está na fase de experimentos.

"Cada jogo é um jogo. Não tenho 11 titulares em três dias aqui. Vou sentir no jogo a jogo. Muitos vão evoluir com o tempo. Vamos usando aos poucos, para dar oportunidades a todos para fazer uma análise. Não posso chegar aqui e pedir isso ou aquilo porque eu vi na televisão. De repente, consigo ter no elenco tudo o que precisamos", destacou Cuca.

Sobre a paralisação do Campeonato Mineiro, seguindo decreto do governador Romeu Zema (Novo), o comandante atleticano fez apelo às pessoas: ele pediu que todos se cuidem para que os números da Covid-19 não seja mais cruéis.

"É muito difícil pra mim como pessoa e com a mãe na UTI, com respirador e entubada, falar sobre isso. Temos que medir tudo. O futebol é um dos lugares mais seguros que existe, mas temos que entender que as pessoas estão fazendo isso por uma necessidade. É hora de conscientizar. Vem uma segunda cepa que é mil vezes pior que a primeira", opinou o treinador.

"Não é o futebol, é o geral. O ser humano tem que dar um tempo para que a gente vença esta batalha. Pedi aos atletas para terem cuidado na folga. Quero o bem para o povo e poder trabalhar também", acrescentou.

Dona Nilde, mãe do técnico, está internada em estado grave. Diagnosticada com o novo coronavírus, ela luta pela vida na capital paranaense. Aproveitando a folga, Cuca irá até Curitiba para ficar mais perto da família e acompanhar a situação.