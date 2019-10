"É preciso achar os responsáveis por esta tragédia". Estas foram as poucas palavras do prefeito Alexandre Kalil (PHS) sobre a situação atual do Atlético, que entrou definitivamente na briga para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Presente na sede do Jornal Hoje em Dia na manhã desta quinta-feira (31), o ex-presidente do clube alvinegro participou de uma palestra com alunos da Faculdade Promove, falou sobre diversos temas relacionados à cidade e, em alguns momentos, se resumiu a dizer que o dia não era para falar de futebol.

Contudo, questionado pela reportagem se o Atlético vai se salvar do rebaixamento, Kalil afirmou que "já está a salvo" e que não vai cair para a Série B.

Com 35 pontos, o Galo foi derrotado na noite desta quarta (30) para o Chapecoense, em pleno Independência, e viu a situação se complicar e muito na competição mais importante do país. Para se ter ideia, a distância para o pelotão da zona de rebaixamento agora é de seis pontos, podendo ser encurtada ao término da rodada, que será concluída nesta noite.