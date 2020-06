A manhã de segunda-feira (29) foi de apresentação de reforço na Cidade do Galo. Após oficializar o empréstismo até junho de 2021 do zagueiro Bueno, que pertence ao Kashima Antlers, do Japão, o Atlético promoveu a tradicional 'coletiva de boas vindas' do jogador de 24 anos.

"Chegar no num clube como este é sinônimo de muita felicidade, principalmente pelo grupo tão qualificado. Nunca vi um CT tão qualificado com este antes. Isso dá suporte para qualquer jogador, dentro e fora de campo. Fui muito bem recebido", disse Bueno;

"Na parte defensiva, tem atletas renomados e fora de série. Venho para somar, aprender com eles e, principalmente, mostrar serviço. Quero representar da melhor maneira possível este escudo", acrescentou.

Desde os 16 anos no Japão, Bueno crê que não terá dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro.

"A minha carreira foi feita no futebol japonês, mas não venho o Brasil para passar férias. Não importa se vim do outro lado do mundo ou de uma cidade vizinha. Pela estrutura que o Atlético oferece, não terei problemas para me adaptar", afirmou o zagueiro.

"Para o jogador é um sentimento bom ser indicado pelo treinador (Sampaoli), mas vem a responsabilidade de corresponder dentro de campo. As minhas principais características são a força física, a velocidade e o passe longo", finalizou.