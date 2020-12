Após o empate em 2 a 2 com o Internacional, no Mineirão, no último domingo (6), grande parte da torcida atleticana ficou na bronca com o técnico Jorge Sampaoli e jogadores do time alvinegro. Uma parcela da Massa, inclusive, não crê mais que o Galo possa vir a ser campeão brasileiro nesta temporada.

Ciente desse tipo de situação e da repercussão negativa depois do resultado com o Colorado, o zagueiro e capitão Réver ressaltou, nesta quarta-feira (9), que o elenco precisa fazer o torcedor sonhar novamente com o título nacional. Para isso, é necessário o óbvio: fazer valer o trecho do hino do clube que diz “vencer, vencer, vencer”.

“A gente entende pela situação. Ao sofrer o empate, do jeito que foi, o torcedor acaba tendo razão e motivo muito grandes para desconfiar da nossa equipe. Nós, jogadores, entendemos o motivo pelo qual o torcedor se encontra dessa maneira. Mas tem muita coisa a acontecer em 14 rodadas”, afirmou.

“Nós, diferentemente do torcedor, não jogamos a toalha nem deixamos de acreditar. Temos que convencer o torcedor novamente a acreditar. E só conseguiremos vencendo. É dar a volta por cima e fazer o torcedor acreditar", completou.

E admite que o setor defensivo precisa entrar mais ligado para não sofrer gols ‘bobos’, que vêm custando caro ao Atlético. "Nesta altura da competição, precisamos ser mais sólidos no setor defensivo, nos defender com muito mais gana para não sofrer gol e sairmos das partidas com vitória”, disse.