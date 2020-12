Há exatos 70 anos, o Atlético concluía uma missão inesquecível em solo europeu. Primeira equipe do Brasil excursionar pela Europa, o Galo enfrentou adversários importantes no período de 1 de novembo a 7 de dezembro e, mesmo sob frio intenso, fez prevalecer o intenso calor do futebol brasileiro.

Durante a passagem no Velho Continente, o elenco atleticano atuou em campos da Alemanha, Áustria, Luxemburgo e França. Ao todo, foram dez partidas realizadas, com seis vitórias alvinegras, dois empates e outras duas derrotas. O feito, que fez o Atlético ser proclamado como o 'Campeão do Gelo', foi parar até no hino oficial, composto pelo saudoso Vicente Mota.

(Clique na imagem para ampliá-la)