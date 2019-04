Entra ano, sai ano, a berlinda dos treinadores no futebol brasileiro é assunto de destaque. Só nesta temporada, antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro, oito técnicos de clubes da Serie A foram demitidos.

Lisca (Ceará), Alberto Valentim (Vasco) e Maurício Barbieri (Goiás) foram as últimas vítimas da impaciência dos cartolas. Os três treinadores saíram após perderem as suas respectivas decisões estaduais. Os outros comandantes demitidos em 2019 entre os clubes da elite do Brasileirão foram: André Jardine (São Paulo), Claudinei Oliveira (Chapecoense), Enderson Moreira (Bahia), Zé Ricardo (Botafogo) e Levir Culpi (Atlético).

O discurso dos dirigentes é de continuidade para os técnicos, mas os números mostram o contrário. No mesmo período do ano passado, também antes do começo do Brasileirão, cinco técnicos de times que estavam na Série A do Brasileiro foram demitidos: Oswaldo de Oliveira (Atlético), Felipe Conceição (Botafogo), Wagner Lopes (Paraná), Dorival Júnior (São Paulo) e Paulo César Carpegiani (Flamengo).

Resistência

Apenas três técnicos de times da Série A saíram ilesos da berlinda do futebol brasileiro em 2018. Mano Menezes (Cruzeiro), Renato Gaúcho (Grêmio) e Odair Hellmann (Internacional) são considerados exceções.

Mano Menezes, inclusive, é o técnico mais longevo no País. Anunciado em 26 de julho de 2016, o treinador completa mil dias à frente da Raposa nesta segunda-feira (22). Neste período, conquistou dois Campeonatos Mineiros (2018 e 2019) e duas Copas do Brasil (2017 e 2018).

O Atlético, por outro lado, demitiu treinadores antes do começo do Brasileirão nas duas últimas temporadas. Assim como Levir Culpi neste ano, Oswaldo de Oliveira foi mandado embora antes de terminar o Estadual.

Crítica

Com mais de 200 jogos e quase quatro anos dirigindo o Liverpool, o técnico Jurgen Klopp não conquistou nenhum título no time inglês. Diante da realidade do futebol brasileiro, o treinador alemão dificilmente teria uma sequência de trabalho nos principais clubes do Brasil.

Em entrevista ao canal Esporte Interativo na semana passada, ele criticou a postura dos dirigentes brasileiros. "O que eu posso dizer é o que os clubes brasileiros estão fazendo é muito errado porque, pelo que eu conheço, os clubes sempre estão trazendo treinador por uma semana, por um, dois, três meses, e não dá para ter um desempenho maravilhoso assim. Não é possível. Isso é futebol", destacou Klopp.

Para o treinador, é praticamente impossível ter bom desempenho sem ter uma sequência de trabalho. "Se você está interessado em futebol, é preciso aceitar o que é necessário fazer. É um trabalho duro, trabalhar junto, trazer jogadores juntos para que eles possam mostrar desempenho juntos. E isso leva tempo, se você não dá tempo aos jogadores, não consegue nada. Você começa tudo do zero e espera que alguém consiga consertar",completou.

OS DEMITIDOS EM 2019

TREINADOR CLUBE André Jardine São Paulo Claudinei Oliveira Chapecoense Enderson Moreira Bahia Zé Ricardo Botafogo Levir Culpi Atlético Mauricio Barbieri Goiás Alberto Valentim Vasco Lisca Ceará

A LISTA DE 2018