A estratégia do América de encarar jogo a jogo um desafio que já foi de sair do Z-4, chegar à parte intermediária da tabela e agora brigar pelo G-4 tem um forte aliado para justificar a confiança nos números.

Não só o do aproveitamento da equipe na Série B sob o comando de Felipe Conceição: 68,3%, superior à média do líder, Bragantino (65%). As estatísticas e probabilidades mostram hoje um Coelho com mais chances de retornar à elite do que dois dos times à sua frente na tabela. Justamente o adversário de sexta-feira – o Atlético-GO, terceiro colocado –, e o Coritiba, que, com os mesmos 47 pontos dos mineiros, leva a melhor no saldo de gols.

De acordo com o site Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da UFMG, as chances de acesso são, hoje, de 56,9%. O levantamento leva em conta o desempenho ao longo das rodadas, mas também adversários e mandos restantes. Os goianos aparecem com 51,7%, atrás também do Coxa (55,5%). Pelos números, aliás, superar um dos dois é o desafio, já que o Paraná, sexto, viu seu percentual reduzido a 12,1%.

Programação

Os jogadores se reapresentam hoje ao técnico Felipe Conceição no CT Lanna Drummond, depois dos dois dias de folga que se seguiram à vitória sobre o Oeste, em Barueri (SP). A programação prossegue com mais uma atividade na quarta-feira, e o embarque para Goiânia no meio da tarde. Na quinta-feira, a agenda prevê um último trabalho já na capital goiana.

A 31ª rodada da Série B tem início amanhã, com Sport x Paraná, confronto que interessa diretamente ao Coelho. Na quinta, é a vez de CRB-AL x Botafogo e Coritiba x Operário-PR. Sexta-feira, além da partida do time do Horto, Londrina x Oeste e o líder Bragantino contra o Vila Nova.

Três partidas acontecem no sábado: São Bento-SP x Guarani; Figueirense x Criciúma e Brasil-RS x Cuiabá. Ponte Preta e Vitória se enfrentam domingo.