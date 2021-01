Último time com chance de rebaixamento a entra em campo na 36ª rodada da Série B, o Cruzeiro enfrentará nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Independência, o Operário-PR, que briga pelo acesso, ainda mais pressionado, pois sua distância para o Z-4 poderá ser de apenas dois pontos.

Na 14ª posição, a Raposa tem dois times entra ela e a zona de rebaixamento, ambos com 39 pontos, mesma pontuação do Vitória, que é 17º colocado e abre o grupo que disputará a Série C na temporada 2021. Com vitórias, essas três equipes ficam a dois pontos dos celestes.

Derrota em Caxias do Sul, para o Juventude, deixou o Cruzeiro sem chances de acesso. Clube busca agora garantir permanência na Série B 2021, o que pode acontecer nesta quarta-feira

Não são tarefas fáceis. O primeiro rival cruzeirense a entrar em campo será o Figueirense, que é 15º colocado. O time catarinense encara o CRB nesta terça-feira (19), às 19h15, no Rei Pelé, em Maceió. Os alagoanos somam 46 pontos e não brigam por mais nada na reta final da Série B.

Na quarta-feira, antes de o Cruzeiro receber o Operário-PR, o 17º Vitória encara o Guarani, praticamente sem chances de acesso, às 16h, no Brinco de Ouro, em Campinas.

Mais tarde, às 19h15, o Náutico, que está na 16ª posição, recebe o lanterna e já rebaixado Oeste, às 19h15, no Estádio dos Aflitos, em Recife.

Cenário

Com vitórias de Figueirense, Vitória e Náutico, o time de Felipão entra em campo para encarar o Operário-PR a dois pontos da zona de rebaixamento.

Por outro lado, a permanência na Série B pode ser assegurada matematicamente nesta quarta-feira. Se um desses três times não vencer a sua partida, com mais três pontos a Raposa afasta qualquer risco de rebaixamento, hoje uma hipótese muito remota.

Segundo cálculos do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Cruzeiro tem apenas 0,056% de chances de cair.

Mas diante da crise que vive o clube, o melhor é afastar o mais rapidamente possível qualquer possibilidade para minimizar o sofrimento do torcedor cruzeirense, que já é grande neste momento.

A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B