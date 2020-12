Retornando à Série A ou permanecendo na Série B do Campeonato Brasileiro em 2021, o Cruzeiro já tem seu goleiro definido para a temporada na qual comemorará 100 anos. Com mais de 900 jogos com a camisa da Raposa, recordista na história do clube, o goleiro Fábio renovou o vínculo até dezembro.

“O Fábio é um dos maiores ídolos de nossa história e continua mostrando que é um dos melhores goleiros do Brasil na sua geração. Um profissional exemplar, correto, um líder nato dentro e fora de campo. Tenho certeza de que ele continuará nos ajudando como sempre e será peça importante em nossos desafios nesse momento importante na história do Cruzeiro. O Centenário do Clube sem o Fábio não seria a mesma coisa e estamos muito felizes que ele continue defendendo a nossa camisa dentro e fora das quatro linhas”, destacou o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

Titular do gol da Raposa desde 2005 e com 45 jogos realizados em 2020, dos 47 feitos pelo Cruzeior, o goleiro de 40 anos agradeceu a diretoria pela confiança em seu trabalho e por ter a oportunidade de ser o goleiro do Clube no ano de Centenário.

“É uma sensação de um presente que Deus me concede estar fazendo a renovação. A expectativa é de um ano muito melhor para nós cruzeirenses. Vamos buscar alcançar nossos objetivos e voltar a dar alegria ao nosso torcedor. Este é o pensamento do nosso presidente e de todos que estão no dia a dia dentro do Cruzeiro.

Queremos trazer a alegria de volta para este clube vencedor e todos que estão nesta empreitada estão com o mesmo pensamento. 2021 é o ano do nosso centenário, o torcedor e todos que fizeram parte dessa história vão comemorar de todo coração. Vamos colocar o Cruzeiro novamente no lugar devido, conquistando títulos e dando alegria”, comemorou o camisa 1.

Dentro de campo, Fábio defendeu a Raposa em 916 jogos e conquistou 13 títulos: Campeonato Brasileiro (2013 e 2014); Copa do Brasil (2000, 2017 e 2018); Campeonato Mineiro (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019) e Torneio Verão (2009).