Nem o forte calor atrapalhou o espetáculo protagonizado pelas jogadoras de Atlético e Cruzeiro, neste sábado (20), no Mineirão. Protagonistas da decisão do Campeonato Mineiro da modalidade, Vingadoras e Cabulosas deram raça, não pouparam suor e mostraram suas armas dentro das quatro linhas. No final, com muita emoção, deu Galo!

Visitante no duelo, o Cruzeiro saiu atrás do placar, quando Gabizinha colocou o alvinegro na frente. Contudo, Vanessinha, atacante do time celeste, estava inspirada e quase deu o troféu à equipe. Dos pés da atacante, vieram os dois gols. O primeiro, aos 46 minutos do primeiro tempo; o segundo, aos 38 da segunda etapa.

Aos 45, o Atlético do técnico Hoffmann Túlio até chegou ao empate, mas o tento acabou anulado pela arbitragem, que considerou que a bola fez o famoso "arco" pelo lado de fora, após cobrança de escanteio. Uma pitada a mais de emoção no confronto!

Mas o melhor estava guardado. Aos 52 minutos, na última volta do ponteiro, Marcella, de 17 anos, fez valer o "Eu Acredito" das atleticanas e atleticanos. Com um golaço, ela deixou tudo igual novamente.

Nas penalidades, prevaleceu a competência atleticana. Por 5 a 3, as Vingadoras superaram as Cabulosas e correram para a volta olímpica.

Com a vitória no Gigante da Pampulha, sobre o Cruzeiro de Marcelo Frigério, o Atlético ratificou a melhor campanha e terminou a competição de forma invicta.