A guerra pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro entre América e Chapecoense terá mais uma batalha nesta sexta-feira, quando o Coelho recebe o vice-lanterna Botafogo-SP, às 21h30, no Independência, pela 35ª rodada da competição.

Com um ponto a mais que o concorrente pela taça (67 a 66), vencendo, a equipe do técnico Lisca não só mantém a liderança isolada como joga pressão sobre o time catarinense.

Neto Berola está na disputa para ser substituto de Ademir, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo

E a Chapecoense tem um desafio complicado nesta 35ª rodada. No próximo domingo encara o desesperado Vitória, às 16h, no Barradão, em Salvador.

O rubro-negro baiano pode entrar em campo na zona de rebaixamento. Isso acontece caso o Figueirense vença o Brasil-RS, nesta sexta-feira, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis; ou o Paraná, no mesmo dia, bata o Sampaio Corrêa, às 19h15, no Castelão, em São Luís.

Desfalques

Lisca não conta com três titulares para a partida diante do Botafogo-SP, sendo a ausência mais sentida a do atacante Ademir, principal jogador americano na Série B e que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Neto Berola, Léo Passos e Marcelo Toscano disputam a vaga.

O lateral-direto Diego Ferreira e o meia Felipe Azevedo estão machucado, e serão substituídos por Daniel Borges e Felipe Augusto, respectivamente.

O volante reserva Flávio, machucado, segue fora do banco de reservas.

Com 33 pontos e na vice-lanterna da Série B, o Botafogo-SP vive um bom momento na competição e venceu seus dois últimos jogos, ambos em Ribeirão Preto, contra Chapecoense (3 a 0) e Sampaio Corrêa (2 a 1).

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo (Sávio); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Neto Berola (Marcelo Toscano ou Léo Passos), Rodolfo e Felipe Augusto. Técnico: Lisca.

BOTAFOGO-SP

Igor; Raniele, Robson, Walisson Maia e Jeferson; Valdemir, Victor Bolt e Bady; Luketa, Judivan (Cássio Ortega) e Ronald. Técnico: Moacir Júnior.

DATA: 15 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Fernandes Bruno e Jucimar dos Santos Dias, todos da Bahia

TRANSMISSÃO: Premiere