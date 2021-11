Luiz Henrique abriu o placar para o Fluminense, e Fred, de pênalti, marcou o segundo gol do Tricolor

Com o sonho de disputar a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história, o América se distanciou um pouco da briga pelas vagas na competição sul-americana. Neste domingo (21), o Coelho foi derrotado pelo Fluminense, por 2 a 0, no Maracanã, e caiu para a décima colocação no Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há duas rodadas, o América segue com 45 pontos. O duelo no Rio de Janeiro era importante na luta por uma vaga na Libertadores. Com o triunfo, o Fluminense chegou a 48 pontos e subiu para o sétimo lugar. Quem completa o G-6 é o Red Bull Bragantino, com 52.

O time comandado por Marquinhos Santos tentará reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão nesta quarta-feira (24). Às 21h, o Coelho enfrentará a lanterna Chapecoense, no Independência.

VAR confirma decisões em campo

Depois de empatar com o Atlético-GO em casa, o América tinha a esperança de voltar a vencer como visitante. Porém, no Maracanã, foi o Fluminense que dominou as ações no primeiro tempo.

Aos 43 minutos da etapa inicial, em falta cobrada da intermediária, a defesa do Coelho tentou fazer a linha de impedimento, mas falhou. Com jogadores em posição legal, o Fluminense trocou passes dentro da área, até que Luiz Henrique completasse para as redes.

O lance foi revisado por dois minutos pelo VAR, mas o árbitro de vídeo confirmou a decisão em campo e validou o primeiro gol do Tricolor Carioca.

Em desvantagem,o capitão americano Juninho criticou a postura da equipe na saída para o intervalo e apontou falta de agressividade. “Não estamos com espírito de quem quer disputar a Libertadores”, disse.

O América até esteve mais presente no ataque no segundo tempo, mas não o suficiente para ameaçar o goleiro Marcos Felipe.

Já o Fluminense conseguiu ampliar o placar em mais um lance em que o VAR confirmou a decisão tomada por Heber Roberto Lopes.

O árbitro assinalou pênalti de Eduardo Bauermann em Jhon Arias aos 34 minutos. Dois minutos depois da revisão de Elmo Resende Cunha em vídeo, Fred partiu para a cobrança e colocou a bola no canto esquerdo de Matheus Cavichioli, decretando a vitória do Fluminense.

FLUMINENSE 2 X 0 AMÉRICA

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino (Luccas Claro), David Braz e Marlon; André, Martinelli (Nonato) e Yago Felipe; Caio Paulista (Cazares), Fred (Bobadilla) e Luiz Henrique (Jhon Arias)

Técnico: Marcão

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Bauermann e Marlon (Alan Ruschel); Lucas Kal (Yan Sasse), Juninho e Alê (Marcelo Toscano); Ademir, Zárate (Fabrício Daniel) e Felipe Azevedo (Carlos Alberto)

Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 21 de novembro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro (RJ)

MOTIVO: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Heber Roberto Lopes (SC), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CARTÕES AMARELOS: André (Fluminense); Alê e Juninho (América)

GOLS: Luiz Henrique, aos 43 minutos do primeiro tempo; Fred, aos 37 minutos do segundo tempo